Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn, Wohnungsbrand in einem Zweifamilienhaus - eine Person leicht verletzt

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 21.11.2023, gegen 16.15 Uhr, wurde ein Brand in einem freistehenden Zweifamilienhaus an der Gartenstraße in Neukirchen-Vluyn gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr kam dichter schwarzer Rauch aus dem Erdgeschoss des Hauses. Eine 86-jährige Hausbewohnerin aus der Erdgeschosswohnung musste vor Ort in einem Rettungswagen behandelt und anschließend zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Hausbewohner befand sich glücklicherweise zum Brandzeitpunkt nicht im Haus. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei zur Brandursache dauern derzeit an. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Gartenstraße zwischen Neukirchener Ring und Weichselstraße gesperrt.

