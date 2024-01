Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche

Gießen (ots)

Langgöns: Zwei Einfamilienhäuser Ziel von Einbrecher

Am Donnerstag (11.01.2024) schlug ein Einbrecher in Oberkleen zu. Zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr versuchte der Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Friedenstraße aufzuhebeln. Der Versuch misslang, sodass er von seiner Tat abließ.

In derselben Straße erbeutete ein Einbrecher bei einem weiteren Einbruch Herrenoberbekleidung. Ebenfalls an einem Einfamilienhaus hebelte der Unbekannte eine Terrassentür auf. So konnte er in die Wohnräume gelangen und diese durchsuchen. Mit seiner Beute entkam er unerkannt aus dem Haus.

Ob die Taten zusammenhängen und möglicherweise vom selben Einbrecher begangen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der beiden Fälle: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sind im Bereich der Friedenstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Einbruch in Supermarkt

In einen Supermarkt in der Reichenberger Straße stieg ein Unbekannter über ein Fenster ein. Zwischen Donnerstag (11.01.2024), 23.35 Uhr und Mitternacht schlug der Unbekannte dazu eine Glasscheibe des Fensters ein und begab sich in den Markt. Dort erbeutete er Bargeld sowie den Fahrzeugschlüssel zu einem Mercedes Vito. Mit dem weißen Fahrzeug, an dem die Kennzeichen GI-TS 1993 angebracht waren, fuhr der Unbekannte im Anschluss an den Einbruch davon.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des weißen Vito machen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell