POL-GI: Einbrüche + Radfahrer schlägt Fußgänger - Zeugen gesucht + E-Bike geklaut + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: In Vereinsheim eingestiegen

Ein Vereinsheim in der Rodheimer Straße war am Mittwoch (10.01.2024) das Ziel von Einbrechern. Zwischen Mitternacht und 13.45 Uhr drückten sie eine im Hinterhof gelegene Tür auf und gelangten so in das Vereinsheim. Dort versuchten sie zunächst, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Weiter durchsuchten sie die Räume und erbeuteten dabei neben Bargeld und Getränken einen Autoschlüssel. Mit diesem fuhren sie in einer vor Ort geparkten Mercedes A-Klasse davon. Das Fahrzeug wurde noch am selben Tag in Frankfurt angehalten und kontrolliert. Ob es sich bei den kontrollierten Insassen möglicherweise um die Einbrecher handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen an dem Vereinsheim aufgefallen? Wer hat die graue A-Klasse beim Wegfahren beobachtet?

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Einbruch in Büro

Zwischen Dienstag (09.01.2024), 21 Uhr und Mittwoch, 07.40 Uhr stieg ein Unbekannter in ein Bürogebäude in der Lahnstraße ein. Dazu schlug er ein Fenster im Bereich des dortigen Foyers ein und konnte so von innen den Fenstergriff betätigen. Durch das Fenster gelangte er in die Büroräume, die er durchsuchte. Mit erbeutetem Bargeld entkam er unerkannt.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Linden: Radfahrer schlägt Fußgänger - Zeugen gesucht

Am Mittwoch (10.01.2024) lief ein Fußgänger seinen Angaben zufolge gegen 19.10 Uhr auf dem parallel der Landstraße 3475 verlaufenden Fuß- und Radweg. Der Mann lief in Richtung Klein-Linden, als ihn von hinten ein Fahrradfahrer touchierte. Nach einem Wortwechsel schlug der Radfahrer nach derzeitigen Erkenntnissen mit der Faust auf den Kopf des Fußgängers ein. Nach einem kurzen Gerangel flüchtete der Radfahrer in Richtung Klein-Linden. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen.

Er beschrieb den flüchtigen Schläger als etwa 30-35 Jahre alt, Brillenträger und ca. 180 cm groß. Er hatte weiße Kopfhörer dabei, sprach akzentfrei Deutsch und hatte mittellanges, gelocktes, dunkles Haar. Er war dunkel gekleidet und auf einem älteren Trekkingrad unterwegs.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Radfahrers machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: E-Bike geklaut

Am Ludwigsplatz stellte ein Radfahrer sein Pedelec am Dienstag (09.01.2024) gegen 12 Uhr vor einem Hochhaus ab. Als er gegen 23 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Ein Unbekannter knackte demzufolge das Schloss und entfernte sich mit dem mattgrünen Rad der Marke Raymon, Modell Hard Ray E-Nine 7.0. Das Zweirad hat einen Wert von knapp 3.300 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Audi beschädigt

In der Lufthansastraße fuhr ein Unbekannter gegen einen geparkten Audi. Der Q 5 parkte am Montag (08.01.2024) zwischen 7 Uhr und 15 Uhr am dortigen Fahrbahnrand. Der unbekannte Verursacher beschädigte die Beifahrerseite des Audis und flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0641/7006-3755.

Grünberg/K51: Spiegel abgefahren

Am Donnerstag (11.01.2024) kam einer Toyota-Fahrerin auf der Kreisstraße 51 ein Fahrzeug entgegen. Das unbekannte Fahrzeug kam gegen 10.30 Uhr aus Richtung Grünberg und fuhr in Richtung Göbelnrod. Im Begegnungsverkehr stießen die Außenspiegel der Fahrzeuge gegeneinander. Der Unfallbeteiligte fuhr jedoch einfach weiter, statt sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Grünberg bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06401/91430.

Pierre Gath

Pressesprecher

