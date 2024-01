POL-SO: E-Scooter-Fahrer verletzt sich schwer

Warstein (ots) - In der Zeit zwischen dem 06. Januar, 12 Uhr und dem 09. Januar, 09:40 Uhr wurde in ein Wohn- und Geschäftsgebäude auf dem Ulmenweg eingebrochen. In dem Haus befinden sich zwei Wohnungen und ein Imbiss. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Wohnzimmerfenster der Erdgeschosswohnung. Über die Erdgeschosswohnung gelangten sie auch in den angrenzenden Imbiss und in die derzeit unbewohnte Wohnung im Obergeschoss. In sämtlichen ...

