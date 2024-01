Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Lippstadt. Eine 56-jährige Lippstädterin befuhr die Otto-Hahn-Straße in Richtung Stirper Straße, als sie mit einen ausparkenden PKW eines 68-jährigen Bielefelders kollidierte. Der VW Golf der Lippstädterin änderte durch den Aufprall die Fahrtrichtung, überquerte eine Mittelinsel, überrollte ein Verkehrszeichen und kam nach Kollision mit einem Baum zum Stehen. Die Lippstädterin wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell