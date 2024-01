Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerer Diebstahl in Kindertagesstätte

Lippetal-Brockhausen (ots)

In der Nacht vom 7. und 8. Januar kam es in einer Kindertagesstätte in der Brockhauser Straße zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich vermutlich Zugang über eine unverschlossene Feuerschutztür. Der Strom wurde abgestellt, Schränke aufgebehelt und unter anderem ein Tablet entwendet. Durch den Stromausfall wurde eine Wasserpumpe im Keller deaktiviert, so dass es dort zu einem Wasseranstieg kam. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell