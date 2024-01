Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerer Verkehrsunfall

Ense-Bremen (ots)

Am heutigen Montagmorgen kam es gegen 10:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 58. Ein 69-jähriger Mann aus Ense befuhr mit seinem Fiat die Hauptstraße in Richtung Bremen. In Höhe der Unfallstelle kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Der Fiat prallte erst gegen eine Grundstücksmauer und touchierte im weiteren Verlauf eine angrenzende Hecke, bevor er zum Stillstand kam. Der 69-Jährige wurde von den umgehend alarmierten Rettungskräften noch vor Ort reanimiert und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Ob ein internistischer Notfall als Ursache für den Verkehrsunfall in Betracht kommt, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats. Um die Unfallspuren genaustens zu dokumentieren, wurde ein Verkehrsunfallteam der Polizei aus dem Hochsauerlandkreis angefordert. Die Hauptstraße ist derzeit noch für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.(dk)

