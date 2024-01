Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin

Bild-Infos

Download

Lippstadt (ots)

Seit dem gestrigen Sonntagabend wird die 74-jährige Marie-Luise S. vermisst. Zuletzt wurde sie von ihren Angehörigen gegen 20:40 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Luchtenstraße gesehen. Die Vermisste befindet sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Sie kann wie folgt beschrieben werden: Cirka 1,60 Meter groß, schlanke Statur, graue, kurze Haare. Bekleidet ist Frau S. mit einem dunkelbraunen Ledermantel mit Pelzfutter und einer grau-schwarzen Stoffhose mit Schlangenmuster. Die Seniorin hält sich gerne in den Lippstädter Grünanlagen auf, insbesondere im Bereich der Lippe und Grüner Winkel. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Seniorin machen können, werden gebeten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu kontaktieren.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell