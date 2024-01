Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Wohnungseinbruch

Warstein (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 06.01., 13.00 Uhr bis Sonntag, 07.01., 08:00 Uhr brachen unbekannte Personen während der Abwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus an der Lessingstraße ein. Die Täter begaben sich zur Terrasse des Einfamilienhauses in der westlichen Ortsrandlage von Warstein und hebelten dort ein Fenster auf. Nachdem die Unbekannten in das Objekt gelangt waren, betraten und durchsuchten sie mehrere Räume. Entwendet wurde ein Zimmertresor. Ob sich Gegenstände von nenneswertem Wert in diesem Tresor befanden, stand zu Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise im Tatzusammenhang nimmt die Polizei Warstein unter der Rufnummer 02902-91000 entgegen. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell