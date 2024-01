Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Einbruch in Kindertagesstätte

Lippetal (ots)

In der Nacht von Samstag, 06.01. auf Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Kindertageseinrichtung an der Nordwalder Straße in Hovestadt ein. Nach Beurteilung der Spurenlage überwanden die Täter gegen 01:00 Uhr unter Zuhilfenahme einer Mülltonne zunächst den Zaun des Spielplatzes. Danach begaben sie sich zu einem Fenster des mittleren Gebäudetraktes, schlugen dort eine Fensterscheibe ein und konnten so in das Gebäude gelangen. Aufgrund des dadurch ausgelösten Alarms begaben sich umgehend Polizeikräfte zum Tatort. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach den Unbekannten verlief jedoch ohne Erfolg. Entwendet wurde nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (sn)

