Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Handfeste Auseinandersetzung "Am Alten Markt"

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.09.2023, gegen 21.20 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass zwei Männer vor einer Gaststätte "Am Alten Markt" aufeinander losgehen und sich schlagen würden. Die beim Eintreffen der Polizei mittlerweile am Boden liegenden 24 Jahre und 32 Jahre alten Männer, die weiterhin auf sich einschlugen, konnten von der Polizei getrennt werden. Der 24-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 32-Jährige lehnte wohl eine medizinische Behandlung ab und wollte sich selbstständig in ein Krankenhaus begeben. Warum es zu der Auseinandersetzung kam ins Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

