POL-PDLD: Nach Auffahrunfall zwei Mal Führerschein sichergestellt

Ottersheim (ots) - Eine 33-Jährige Frau aus dem Kreis Germersheim beschädigte gestern gegen 18.58 Uhr ein in der Langen Straße in Ottersheim geparktes Fahrzeug und verursachte rund 2000 Euro Sachschaden. Die Frau fuhr daraufhin unbeirrt weiter. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen der Verursacherin ablesen und die Fahrerin beschreiben. An der Wohnanschrift konnten die Beamten die Frau durch ein Fenster schließlich ...

