Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gestürzte Motorradfahrerin

Leimersheim (ots)

Gestern Abend kam es auf der L549 zwischen Leimersheim und Neupotz gegen 19.17 Uhr zu einem Unfall mit einer verletzten Motorradfahrerin. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor die 17-jährige - aus dem Kreis Germersheim stammende Fahrerin - in einer Rechtskurve das Gleichgewicht und kam von der Fahrbahn ab. Die Frau erlitt diverse Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Weitere Fahrzeuge waren laut polizeilichen Erkenntnissen nicht am Unfall beteiligt.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell