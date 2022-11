Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Jugendliche setzen Laubhaufen in Brand - Auto beschädigt

Duisburg (ots)

Drei Jugendliche sollen am Sonntagmittag (13. November, 14:40 Uhr) einen Feuerwerkskörper angezündet und in einen Laubhaufen an der Germaniastraße geworfen haben. Das Laub fing Feuer und brannte. Durch die Hitze wurde ein in der Nähe geparkter VW Golf in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen konnten den alarmierten Polizisten Hinweise zu den beiden 14 und dem 13 Jahre alten Tatverdächtigen geben. Dass sie mit einem Knallkörper gespielt haben, gaben sie zu. Wer allerdings den Knaller entzündet hat, der ursächlich für den Brand war, dazu wollten sie nichts sagen. Die Polizisten informierten die Erziehungsberechtigten und schrieben eine Anzeige.

