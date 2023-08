Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Unfall schlafen gelegt

Ottersheim (ots)

Eine 33-Jährige Frau aus dem Kreis Germersheim beschädigte gestern gegen 18.58 Uhr ein in der Langen Straße in Ottersheim geparktes Fahrzeug und verursachte rund 2000 Euro Sachschaden. Die Frau fuhr daraufhin unbeirrt weiter. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen der Verursacherin ablesen und die Fahrerin beschreiben. An der Wohnanschrift konnten die Beamten die Frau durch ein Fenster schließlich schlafend auf ihrem Sofa feststellen. Nachdem die Frau durch die Polizei geweckt werden konnte, führten die Beamten aufgrund der deutlichen Alkoholisierung einen Atemalkoholtest durch. Ergebnis: 2,84 Promille. Die Frau wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht. Nach der Entnahme einer Blutprobe stellten die Beamten auch ihren Führerschein sicher. Sie muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

