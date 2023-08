Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeierlebnistag für künftige Nachwuchskräfte

Bad Bergzabern (ots)

Am Sonntag dem 01.10.2023, ab 10:00 Uhr, bietet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern eine mehrstündige Informationsveranstaltung in den Räumen ihrer Dienststelle in der Weinstraße 43 an, um die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder im Polizeiberuf vorzustellen. Das breite Spektrum wird durch Vorträge und Einblicke in die Techniken der Einsatzbewältigung dargestellt. Es besteht aber auch die Möglichkeit zur Interaktion, z.B. bei der Tatortarbeit bei einem gestellten Verbrechen. Die Vorstellung verschiedenster polizeilicher Einsatzmittel rundet das Programm ab. Der Berufseinstieg ist mit Abitur, Realschulabschluss und auch für Quereinsteiger möglich. Anmeldungen für die Teilnahme, gerne mit den Eltern, werden unter Angaben des vollständigen Namens sowie der Erreichbarkeit unter pibadbergzabern.einstellungen@polizei.rlp.de entgegengenommen. Anmeldeschluss ist der 17.09.2023. Die Einstellungsberater freuen sich auf viele interessante Gespräche. Deshalb Chance ergreifen und anmelden!

