Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW beschädigt und geflüchtet

Germersheim (ots)

Am Mittwoch im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem weißen Kompaktwagen einen in der Gerichtsstraße in Germersheim abgestellten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der PKW wurde im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell