POL-MFR: (47) Brand eines Einfamilienhauses

Cadolzburg (ots) - Am Dienstagmittag (10.01.2023) geriet eine Doppelhaushälfte im Cadolzburger Ortsteil Deberndorf (Lkrs. Fürth) in Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 13:45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Meldung über einen Brand in einer Doppelhaushälfte Am Waltersweiher in Cadolzburg ein. Neben den Feuerwehren Deberndorf und Cadolzburg machte sich auch ...

mehr