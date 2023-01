Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (46) Brand in einer Doppelhaushälfte

Cadolzburg (ots)

Am Dienstagmittag (10.01.2023) geriet eine Doppelhaushälfte im Cadolzburger Ortsteil Deberndorf (Lkrs. Fürth) in Brand. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 13:45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Meldung über einen Brand in einer Doppelhaushälfte Am Waltersweiher in Cadolzburg ein. Neben den Feuerwehren Deberndorf und Cadolzburg machte sich auch eine Streife der Polizeiinspektion Zirndorf umgehend auf den Weg zum Brandort.

Das Feuer brach mutmaßlich im Obergeschoss des Hauses aus, welches nahezu vollständig zerstört wurde. Das Wohnhaus ist aufgrund des Brandes sowie des Löscheinsatzes bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach aktuellem Stand hat mutmaßlich ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst.

