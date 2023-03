Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kontrolleinsatz der Polizei

Kreis Heinsberg (ots)

Am Dienstag, 28. Februar, fand zwischen 10 Uhr und 18 Uhr ein Schwerpunkteinsatz der Polizei Heinsberg statt, mit dem Ziel Unfallursachen zu bekämpfen und dadurch die Anzahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren, bei denen Personen verletzt werden. Ein Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, eine Anzeige gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten kontrollierten die Geschwindigkeit von etwa 2000 Fahrzeugführern. Insgesamt wurden 115 Verstöße im Verwarngeldbereich festgestellt und geahndet. Sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen fertigten die Beamtinnen und Beamten. Ein Fahrer wurde auf der Landstraße 19, in einem Bereich, in dem die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bei 70 km/h liegt, gemessen und war 45 km/h zu schnell unterwegs. Ihm droht nun ein Fahrverbot. Zudem stellten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten Verstöße fest wegen Überladung sowie Nichteinhaltens von Sozialvorschriften. Auch zukünftig wird es weitere solcher unangekündigten Kontrolleinsätze geben, um die Sicherheit im Straßenverkehr im Kreisgebiet zu erhöhen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell