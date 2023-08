Ulm (ots) - Gegen 12 Uhr war ein 85-Jähriger mit einem Opel in der Weiherstraße in Richtung Schlechtenfelder Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 58-Jährige mit dem Rennrad in der Schlechtenfelder Straße in Richtung Lauterbach. Der Senior bog an der Einmündung nach rechts in Richtung Lauterbach ab und ...

mehr