POL-UL: (UL) Ehingen - Radfahrer verletzt

Am Dienstag kollidierte ein Auto mit einem Fahrrad in Ehingen.

Gegen 12 Uhr war ein 85-Jähriger mit einem Opel in der Weiherstraße in Richtung Schlechtenfelder Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 58-Jährige mit dem Rennrad in der Schlechtenfelder Straße in Richtung Lauterbach. Der Senior bog an der Einmündung nach rechts in Richtung Lauterbach ab und übersah dabei wohl den Radfahrer. Der kam zwar von links, hatte jedoch aufgrund eines Stopp-Schildes in der Weiherstraße Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rennradfahrer. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 85-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Opel auf rund 1.000 Euro, am Rennrad auf ungefähr 100 Euro.

