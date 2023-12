POL-BOR: Vreden-Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der B70

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Reygersstraße; Tatzeit: zwischen 07.12.2023, 20.00 Uhr, und 11.12.2023, 14.30 Uhr; Zwei Akkuschrauber sowie einen Trennschleifer des Herstellers Makita haben Unbekannte bei einem Einbruch in Bocholt gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter zwischen Donnerstag, 20.00 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, in eine Werkstatt an der Reygersstraße ein. Die Kripo Bocholt erbittet ...

mehr