Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Lkr. Rottweil) Verkehrspolizei führt Kontrolle auf der Bundesstraße 462 durch (26.09.2023)

Dunningen (ots)

Am Dienstag hat die Verkehrspolizei Zimmern o.R. in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 15.00 Uhr auf der Bundesstraße 462 zwischen Dunningen-Mitte und Dunningen-Ost mit dem Unfallschwerpunkt "Ablenkung" eine Verkehrskontrolle mit einer zusätzlichen Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Dabei mussten insgesamt 26 Autofahrer beanstandet werden, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon verbotswidrig benutzten. Drei Personen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt, drei Autofahrer waren zu schnell unterwegs und Zwei überholten trotz durchgezogener Mittellinie. Zudem beanstandeten die Polizisten mehrere Autofahrer, deren Wagen nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand waren. Einem mussten sie sogar die Weiterfahrt verbieten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell