Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht - silberner PKW flüchtet

Waldsee (ots)

Am gestrigen Nachmittag, zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr, befuhr ein silberner PKW die Neuhofener Straße in Richtung Ortsmitte. Hierbei touchierte der PKW den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Der silberne PKW habe laut Zeugenangaben kurz angehalten und sich hiernach in Richtung Ortsmitte entfernt. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise zu dem flüchtenden PKW nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell