Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in Speyer-Nord

Speyer (ots)

Am 08.12.2022 zwischen 22:30 Uhr und 0:30 Uhr führte die Polizei am Mitfahrerparkplatz Speyer-Nord in der Schifferstadter Straße Geschwindigkeitsmessungen durch. Die Beamten maßen den in Fahrtrichtung Schifferstadt fahrenden Verkehr vor und im Bereich der Fußgänger-Querungshilfe. Insgesamt kontrollierten die Beamten 26 Fahrzeuge, hiervon neun Fahrzeuge aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der Spitzenreiter wurde mit 85 km/h gemessen. Der Regelsatz liegt in diesem Überschreitungsbereich bei einem Monat Fahrverbot, einem Bußgeld in Höhe von 260 EUR, sowie 2 Punkten. Gegen sieben weitere Fahrer leiteten die Beamten Bußgeldverfahren ein, einen Fahrer verwarnten sie. Die 17 allgemein kontrollierten Fahrzeuge fuhren überwiegend beanstandungsfrei. Einem der Fahrer untersagten die Beamten jedoch kurzzeitig die Weiterfahrt, da sein Fahrzeug Mängel aufwies, die der Fahrer anschließend vor Ort beheben konnte.

