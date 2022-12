Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchsversuch in Buchhandlung

Speyer (ots)

Zwischen dem 07.12.2022, 18:00 Uhr, und dem 08.12.2022, 10 Uhr, hebelten unbekannte Täter mehrfach an einem Fenster einer Buchhandlung in der Roßmarktstraße. Das Fenster hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Täter ohne Beute davonzogen. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro. Wer hat im Tatzeitraum in der Roßmarktstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche nimmt die Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

