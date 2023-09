Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn/ Lkr. Rottweil) E-Bike-Fahrerin verletzt sich bei einem Sturz schwer (26.09.2023)

Eschbronn (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich eine E-Bike-Fahrerin bei einem Sturz auf der Kreisstraße 5532 schwere Verletzungen zugezogen. Eine 72-jährige Radlerin war mit einem E-Bike auf dem Radweg entlang der K 5532 von Schönbronn herkommend in Fahrtrichtung Sulgen unterwegs. Auf Höhe des Lambrechtshof stürzte die Frau aus bislang ungeklärter Ursache. Sie verletzte sich hierbei am Kopf schwer. Ein Rettungshubschrauber flog die 72-Jährige in eine Klinik.

