Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Fahrradgeschäft

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße;

Tatzeit: 11.12.2023, zwischen 03.40 Uhr und 04.15 Uhr;

Mehrere Sporträder der Hersteller Giant, Canondale sowie Cube hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in Ahaus erbeutet. Der Täter verschaffte sich gegen 03.40 Uhr durch ein Oberlicht Zugang in die Verkaufsräume eins Fahrradgeschäftes an der Coesfelder Straße. Er öffnete einen rückwärtigen Eingang und schob die Räder hinaus, um dann die Tür wieder zu schließen und schlussendlich gegen 04.15 Uhr durch das Oberlicht den Tatort zu verlassen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell