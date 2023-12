POL-BOR: Bocholt - Autolack zerkratzt

Borken (ots) - Tatort: Borken, Ahnenkamp; Tatzeit: 11.12.2023, 19.30 Uhr; Durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt, sah eine Hausbewohnerin am Montagabend in Borken nach dem Rechten. Eine Alarmanlage im Obergeschoss hatte gegen 19.30 Uhr ausgelöst: An einer Balkontür waren mehrere Hebelspuren erkennbar. Mutmaßlich hatten die Täter über eine Außentreppe die Veranda betreten und versucht, gewaltsam in das Haus am ...

