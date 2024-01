Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw überschlägt sich

Bad Sassendorf-Elfsen (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der L 856 im Bereich der Elfser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger VW-Fahrer aus Bad Sassendorf war aus Richtung Niederbergheim in Richtung Anschlussstelle Soest-Ost unterwegs. Er kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in die Bankette. Der Pkw überschlug sich, bis er schließlich auf einem Acker zum Stehen kam. Ersthelfer betreuten den Verunfallten bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 60-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs war die Fahrbahn in beide Richtungen zeitweise gesperrt. (ja)

