Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradunfall in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Lippstadt an der Kreuzung Wagenfeldstraße / Wibbelstraße. Am Unfall beteiligt waren eine 60-jährige Radfahrerin aus Lippstadt und eine 77-jährige VW-Fahrerin ebenfalls aus Lippstadt. Die Fahrradfahrerin befuhr die Wibbelstraße in Richtung Westen. Sie überquerte die Kreuzung und übersah dabei die PKW-Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegendes Krankenhaus gebracht. (rb)

