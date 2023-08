Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trickdiebstahl - Wertgegenstände aus Auto entwendet - Pkw mutwillig beschädigt - Polizeiliche Tuningkontrollen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Trickdiebstahlt

Ein 91-jähriger Mann war am Montag gegen 12 Uhr mit seinem Rad in der Richard-Kapphan-Straße unterwegs, als er an seinem Rad einen Plattfuß bemerkte. Er hielt hierzu an und kümmerte sich um das Problem. Zeitgleich kam ein fremder Mann hinzu, der Hilfe anbot. Als die beiden zusammenstanden, habe der Mann zu dem Senior teilweise Körperkontakt aufgenommen und vermutlich unbemerkt die Geldbörse aus der Gesäßtasche des Seniors entnommen. Der Diebstahl wurde erst später bemerkt. Der Tatverdächtige war ca. 175 cm groß und hatte kurze dunkle Haare. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall wird von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Urbach: Wertgegenstände entwendet

Zwischen Sonntag- und Montagmorgen ereignete sich im Schumannweg ein Diebstahl. Unbekannte entwendeten Wertgegenstände aus einem Pkw VW, der möglicherweise nicht abgeschlossen war. Die Diebe erbeuteten eine Drohne, Ausweisdokumente und Bargeld. Die Polizei in Plüderhausen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter Tel. 07181/81344 um sachdienliche Hinweise.

Schorndorf: Pkw beschädigt

Ein in der Augustenstraße parkender Pkw wurde zwischen letzten Donnerstag und Montag mutwillig beschädigt. Unbekannte rissen an dem Auto mutwillig Scheibenwischer ab und verursachten dabei Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise hierzu erbittet die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Waiblingen: Polizeiliche Tuning- und Poser-Kontrollen

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 16 Uhr und Mitternacht führten Beamte des Polizeireviers Waiblingen Tuning- und Poser-Kontrollen im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers durch. Hierbei wurden insgesamt 53 Autofahrer einer entsprechenden Kontrolle unterzogen und deren Fahrzeuge hinsichtlich technischer Veränderungen überprüft. Bei sechs Fahrzeugen wurden technische Veränderungen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Daneben wurden weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Die betroffenen Fahrer müssen nun mit entsprechenden Bußgeldern rechnen. Zur Bekämpfung des illegalen Tuningproblems werden von der Polizei weitere Kontrollen stattfinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell