POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfälle - Sonstiges

Aalen-Unterkochen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte eine 30-Jährige am Montagmittag gegen 13.40 Uhr mit ihrem Renault Clio einen in der Breslauer Straße abgestellten Peugeot, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker verursachte am Montagmittag einen Schaden von rund 1000 Euro, als er einen Fiat Punto beschädigte, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hofherrnstraße abgestellt war. Die Beschädigung wurde kurz nach 12 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Gegen Baum gefahren

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstand. Gegen 7.35 Uhr verlor ein 35-Jähriger auf der Verbindungsstraße zwischen Algishofen und Obergröningen die Kontrolle über seinen VW, wodurch das Fahrzeug von der Straße abkam und einen Baum streifte. Der Unfallverursacher blieb unverletzt; sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Jagstzell: Frontalzusammenstoß

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 17 Uhr ereignete. Auf der B 290 zwischen Stimpfach und Jagstzell kam ein 18-Jähriger mit seinem Ford Fiesta auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem Audi einer 58-Jährigen zusammenstieß. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Unfallverursacher unter der Wirkung von Betäubungsmitteln steht, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Der bei dem Unfall entstandenen Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Drei Zeugen beobachteten am Montagmittag gegen 13.30 Uhr, wie der Fahrer eines Mercedes Benz auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Oberen Brühlstraße einen dort geparkten Seat beschädigte und anschließend davonfuhr. Anhand der genannten Fahrzeugdaten suchten Beamte des Ellwanger Polizeireviers den Halter des Mercedes zu Hause auf. Sowohl seine Ehefrau, die den Zeugenaussagen zufolge mit im Fahrzeug gesessen hatte, als auch der Verursacher gaben an, keinen Unfall bemerkt zu haben. Entsprechende Schäden an dem Fahrzeug erklärte der Fahrzeugbesitzer als "Altschäden". Für den entstandenen Sachschaden von rund 2000 Euro wollten die beide Personen nicht verantwortlich sein.

Schwäbisch Gmünd: Fahrräder entwendet?

Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd nahmen am Montagmittag gegen 12.45 Uhr einen 49-Jährigen vorläufig fest, der im Verdacht steht, mehrere Fahrräder entwendet zu haben. Eine Zeugin hatte den Mann wiedererkannt und die Polizei verständigt. In seiner Wohnung wurden mehrere ältere und teils defekte Fahrräder aufgefunden. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Lorch: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 60-Jähriger am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr mit seinem Citroen auf die Austraße ein. Dabei übersah er den Hyundai einer 36-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Beim Abbiegen gestreift

Ein 51-Jähriger verursachte am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr einen Schaden von rund 2000 Euro, als er beim Abbiegen an der Einmündung Aalener Straße / Herlikofer Straße den Fiat Ducato eines 70-Jährigen streifte.

