Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Raubdelikt gesucht - Farbschmierereien - Einbruch - Lkw-Kontrolle - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Weinstadt-Schnait: Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Vorfall am Samstagabend im Bereich Wiesentalstraße / Beethovenstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 19-jähriger Mann kurz vor 22 Uhr von einer vier- bis sechsköpfigen Personengruppe umringt und aus dieser heraus körperlich angegangen. Im weiteren Verlauf wurde das Opfer von den Tätern zu Boden gestoßen und dessen Bauchtasche gewaltsam entrissen. Laut dem 19-Jährigen, der beim Angriff leicht verletzt wurde, haben die Täter ukrainisch gesprochen und seien ungefähr in seinem Alter gewesen. Zeugen des Vorfalls werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Korb: Farbschmierereien

Zwischen Freitag und Samstag wurde eine Garagenfassade in der Heppacher Straße mit roter Farbe beschmiert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: In Jugendzentrum eingebrochen

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in das Jugendzentrum in der Wiesenstraße ein und entwendeten aus diesem diverse Elektrogeräte wie beispielsweise einen Laptop, eine Playstation 4 und einen Smart-TV. Zudem warfen die Täter im Inneren zwei Eier gegen die Wand. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Murrhardt: Lkw-Kontrolle

Die Verkehrspolizei Backnang führte am Freitagnachmittag eine Lkw-Kontrolle auf einem Parkplatz der L 1066 in der Nähe des Harbacher Kreisverkehrs durch, wobei einige Verstöße festgestellt wurden. Ein Gefahrguttransporter war z.B. nicht mit dem vorgeschriebenen Label gekennzeichnet. Ein weiterer Lkw führte mehrere Benzinkanister bei sich, die auf der Ladefläche nicht angegurtet und vorschriftsmäßig gesichert waren.

Bei einem anderen Lkw war der Kraftfahrer ohne die erforderliche Fahrerkarte unterwegs. Bei der Auswertung des digitalen Kontrollgerätes wurden Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten erkannt. Konkret war der Kraftfahrer mehrfach ohne vorgeschriebene Pause bis zu sieben Stunden am Steuer und hatte die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht eingehalten.

Von der Polizei wurden gegen die Verantwortlichen Bußgeldverfahren eingeleitet.

Fellbach: Zu schnell bei Starkregen

Am Sonntagnachmittag befuhr gegen 16.45 Uhr ein 54-jähriger Fahrer eines Pkw BMW M4 die Abfahrt Fellbach-Süd (B14) und verlor bei Starkregen im Kurvenbereich die Kontrolle. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und schleuderte mehrfach gegen die Leitschutzplanke. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

