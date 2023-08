Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle - Zwergkaninchen gestohlen

Aalen (ots)

Plüderhausen: In Wohnhaus eingebrochen

In der Nacht auf Sonntag brachen bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Straße Münzenhalde ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Was von den Tätern entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in der Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Alfdorf-Brech: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Eine 36-jährige VW-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 12:20 Uhr die Lorcher Straße und bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrende 62 Jahre alte Seat-Fahrerin bremste und fuhr dieser auf. Anschließend prallte der Seat gegen eine Straßenlaterne, die ebenfalls beschädigt wurde. Sowohl die Seat-Fahrerin, als auch ihr 15-jähriger Mitfahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.

Winnenden: Zwergkaninchen gestohlen

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurden zwei Zwergkaninchen aus einem Hasenstall in der Blumenstraße entwendet. Hierbei handelt es sich um ein graues sowie ein schwarz-weißes Kaninchen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Vorfahrt missachtet

10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 21.30 Uhr ereignete. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Industriestraße und missachtete an der Einmündung zur Weissacher Straße die Vorfahrt einer einbiegenden Fiat-Fahrerin. Die Insassen blieben bei der Kollision unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell