POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - In Gartenhütte eingebrochen - Unfälle - Sonstiges

Aalen-Hofen: Vorfahrt missachtet

Zwei beschädigte Fahrzeuge waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag ereignete. Gegen 14 Uhr missachtete eine 79-jährige VW-Fahrerin im Einmündungsbereich der Dorfstraße die Vorfahrt einer 36-Jährigen, die ebenfalls mit einem VW unterwegs war. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge blieben beide Autofahrerinnen unverletzt.

Aalen: In Gewahrsam genommen

Bis 3 Uhr am Sonntagmorgen musste ein 32-Jähriger auf richterliche Anweisung in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er in der Aalener Innenstadt Passanten angepöbelt hatte. Nachdem der betrunkene Mann von Beamten des Aalener Polizeireviers angesprochen wurde, reagierte er sofort aggressiv und wollte auch seine Personalien nicht angeben. Einem gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, weshalb er letztlich mit zur Dienststelle genommen wurde.

Aalen: 19-Jähriger von Unbekanntem geschlagen

Am Samstagabend gegen 10.15 Uhr wurde ein 19-Jähriger von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der 19-Jährige wurde offenbar von dem Mann, der eine Bierflasche in der Hand hielt, in der Innenstadt verfolgt. Als er sich umdrehte, beleidigte der Unbekannte ihn, holte aus und schlug ihm ins Gesicht, ehe er davonging. Der Angreifer ist ca. 170 cm groß und ca. 30 Jahre alt. Er sprach gebrochen deutsch. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Gegen Mauer gefahren

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 45-Jährige am Samstagabend gegen 18 Uhr verursachte, als sie mit ihrem VW Golf im Amselweg von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer fuhr.

Aalen-Waldhausen: Fahrzeug übersehen

Um rückwärts in eine Einfahrt zu fahren, bog ein 51-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr mit seinem Lkw zunächst in die gegenüberliegende Einfahrt in der Hülener Straße ein. Anschließend setzte er sein Fahrzeug zurück, wobei er den hinter ihm vorbeifahrenden Mercedes-Sprinter eines 37-Jährigen übersah und streifte. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 5500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: In Gartenhütte eingebrochen

Zwischen Samstagnachmittag 16.30 Uhr und Sonntagnachmittag 17 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage in der Aalener Straße. Ob Gegenstände entwendet wurden, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Waldstetten: Gegen Polizeibeamten getreten

Nach einer vorausgegangenen Sachbeschädigung wurde der mutmaßliche Täter am Samstagabend gegen 20.15 Uhr im Rahmen einer Fahndung von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers im Vorgarten eines Gebäudes in der Gartenstraße schlafend angetroffen. Als die Polizeibeamten den 29-Jährigen weckten, zeigte sich dieser sofort aggressiv und trat mit seinem Bein gegen einen Polizeibeamten. Nachdem er letztendlich in Gewahrsam genommen worden war, versuchte er einen weiteren Beamten zu beißen und beleidigte die eingesetzten Kräfte.

