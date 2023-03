Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei kontrolliert Gesuchten und eröffnet Haftbefehl

Am Samstag (25. März) gegen 03:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bonner Hauptbahnhof einen 26-Jährigen, welcher wegen eines Beleidigungsdeliktes durch die Staatsanwaltschaft Bonn zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Mit einer Zahlung von ca. 1000 Euro hätte der Mann aus Wachtberg die Haftstrafe noch abwenden können, konnte den Betrag allerdings nicht aufbringen und wurde festgenommen. Die nächsten 50 Tage wird er nun in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

