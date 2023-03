Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unsittlich in den Intimbereich gefasst und das auch noch gefilmt - Bundespolizei stellt 21-Jährigen

Siegburg

Freitagmittag (24. März) griff ein 21-jähriger Mann aus Sankt Augustin vor einer Rolltreppe im Bahnhof Siegburg/Bonn einer Frau nicht nur unsittlich von hinten in den Intimbereich, sondern filmte die Aktion auch noch mit seinem Smartphone. Videoaufzeichnungen bestätigten die Aussagen der 19-Jährigen. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen Ermittlungen wegen sexueller Belästigung auf und stellten das Mobiltelefon sicher.

Gegen 13:00 Uhr stellten zwei Bundespolizisten auf ihrem Weg zum Dienst einen flüchtigen Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung am Bahnhof Siegburg/Bonn. Der 21-Jährige soll zuvor einer jungen Frau vor einer Treppe von hinten mit der Hand in den Schritt gegriffen haben und anschließend sofort weggelaufen sein. Die 19-jährige aus Troisdorf versuchte noch ihren Peiniger zu Fall zu bringen, indem sie ihm ein Bein stellte und verletzte sich hierbei leicht am Knöchel. Einsatzkräfte der Bundespolizei werteten Videoaufzeichnungen aus, welche die Tat nicht nur bestätigten, sondern auch zeigten, dass der Mann in seiner anderen Hand sein Smartphone hielt. Die Beamten stellten das Mobiltelefon sicher und nahmen Ermittlungen wegen sexueller Belästigung auf.

