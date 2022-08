Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Beinaheunfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Um einen Unfall mit einem entgegenkommenden Radfahrer zu verhindern, musste ein Straßenbahnfahrer in Erfurt eine Gefahrenbremsung einleiten. Die Bahn fuhr Donnerstagvormittag gegen 10:45 Uhr gerade aus der Haltestelle Anger in Richtung Fischmarkt. Dabei kam ihr in der Schlösserstraße auf ihrer Spur ein Radfahrer entgegen. Als der Straßenbahnfahrer die Notbremsung einleitete, stürzte eine 84-jährige Dame in der Bahn und verletzte sich dabei, so dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Anstatt anzuhalten, fuhr der Radfahrer einfach davon. Bei diesem soll es sich um einen schwarz gekleideten Mann im Alter zwischen 50 bis 55 Jahren handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zu dem Radfahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0209863 bei der Erfurter Polizei (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

