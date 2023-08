Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Firmenräumlichkeiten - Saugautomaten aufgebrochen - Bauschutt im Wald entsorgt - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Saugautomaten aufgebrochen

Zwei Saugautomaten, die auf einem Firmengelände in der Aalener Straße aufgestellt sind, wurden am vergangenen Freitag in der Zeit von 22 Uhr bis 22:30 Uhr von einem bislang unbekannten Dieb aufgebrochen und daraus Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro entwendet. Der Schaden an den Automaten wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364/955990 entgegen.

Aalen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro entstand bei einem Unfall auf der L1080 am Montagmorgen, um kurz vor 9 Uhr. Eine 18-jährige Mini-Lenkerin befuhr die Straße von Brastelburg in Richtung Himmlingen. Hierbekam das Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte der PKW in die dortige Leitplanke. Die junge Fahrerin blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Firmenräumlichkeiten

Indem sie auf das Dach einer Firma stiegen und dort über das Oberlicht in die Räumlichkeiten eindrangen, konnten bislang unbekannte Diebe mehrere Spezialwerkzeuge im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro entwenden. Der Einbruch in die Räumlichkeiten in der Melitta-Bentz-Straße muss zwischen Samstagmorgen, 10:30 Uhr Montagmorgen, 5 Uhr erfolgt sein. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171/7966490 entgegen.

Schechingen: Bauschutt im Wald entsorgt

Etwa ein Kubikmeter Fliesen und Bauschutt entsorgte ein bislang Unbekannter in einem Waldgrundstück, welches sich etwa 500 Meter südlich der Kläranlage Schechingen, im Flurstück Gansholz befindet. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175/9219680 entgegen.

Mögglingen: Von Hund gebissen

Auf dem Limeswanderweg wurde am Samstag gegen 18 Uhr ein Jogger von einem angeleinten Bernhardiner mehrfach gebissen. Der Hund wurde von einer Frau geführt, welche noch einen weiteren Hund dabei hatte. Hierbei handelte es sich laut Aussagen des 52-jährigen Joggers eventuell um einen schwarzen Boarder Collie. Die Führerin des Hundes bzw. mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173/8776 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell