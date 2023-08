Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall im Kreuzungsbereich, Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr die Heimbacher Gasse und wollte in die B19 einfahren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigen VW-Fahrer, welcher bereits auf der B19 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro entstand. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten.

Schwäbisch Hall: Einbruch

Ein Dieb verschaffte sich am frühen Dienstagmorgen zwischen 00:15 Uhr und 04:15 Uhr Zutritt zu einem Firmengebäude in der Daimlerstraße. Dort brach er gewaltsam einen Tresor und diverse Schließfächer auf und entwendete daraus Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

