Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: PKW fährt in Eingangsbereich eines Discounters

Bonn (ots)

Bonn-Lannesdorf, Drachenburgstraße; 09.01.2023 11:42 Uhr

Am Montagmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in Bonn-Lannesdorf ein PKW-Unfall, bei dem mit großem Glück keine Personen zu Schaden kamen. Aus ungeklärter Ursache steuerte eine 82 jährige Frau ihren PKW durch den Eingangsbereich, durchbrach die Glasscheibe der Fassade und prallte im Verkaufsraum gegen zwei Pfandautomaten. Es ist dem Zufall zu verdanken, dass sich auf dem belebten Parkplatz und in dem gut besuchten Discounter, zum Zeitpunkt des Unfalls, niemand im Fahrweg des PKW befand. Weder die Fahrerin noch weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Am Unfallfahrzeug und dem Gebäude entstand durch den Aufprall erheblicher Sachschaden. Durch die Feuerwehr wurde der PKW aus dem Verkaufsraum gezogen und sicher abgestellt.

Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1 und 3 sowie von der Freiwilligen Feuerwehr Lannesdorf.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell