Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer verstorben

Soest (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Birkenweg zu einem tragischen Unfallgeschehen. Ein 43-jähriger Mann aus Neuengeseke war nach einem Treffen mit Freunden in Soest mit seinem E-Bike auf dem Rückweg nach Hause. In Höhe des Tierheims kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall, bei dem der 43-Jährige verstarb. Am heutigen Morgen, gegen 07:05 Uhr, fand eine Zeugin den 43-Jährigen Mann, reglos in einem Wassergraben. Die umgehend alarmierten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Seine Ehefrau hatte ihn bereits am frühen Morgen als vermisst gemeldet, da er nicht zuhause angekommen war. Freunde des Neuengesekers waren ebenfalls schon auf der Suche nach ihm. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus dem Hochsauerlandkreis wurde angefordert, um mögliche Unfallspuren genaustens zu dokumentieren. Das zuständige Verkehrskommissariat hat aktuell die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (dk)

