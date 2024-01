Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall auf der B516 in Ense

Ense-Ruhne (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 13:19 Uhr ereignete sich auf der B516 in Ense ein Verkehrsunfall. Die 28-jährige Fordfahrerin aus Ense kam aus Richtung Werl und befuhr die B516 in Richtung Ense - im Auto befand sich auch ihre Tochter. Circa 350 m vor der Einmündung Kurfürstenstraße befindet sich eine Linkskurve, in dieser Kurve verlor die Fahrerin vermutlich die Kontrolle. Sie geriet linksseitig auf ein Feld. Der PKW überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die 28-Jährige und ihre Tochter wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. (rb)

