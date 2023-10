Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Haus in Gartenstadt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, 01.10.2023, gelang es Unbekannten zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr in ein Haus in der Edenkobener Straße einzubrechen. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Die Höhe des entstandenen Sachschadens durch Hebelspuren und das Diebesgut wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Haben Sie im Bereich der Edenkobener Straße zur fraglichen Zeit etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

