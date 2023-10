Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Montag (02.10.2023) wurde die Polizei gegen 1 Uhr zu einer Schlägerei in der Gräfenaustraße gerufen. Drei Männer im Alter von 25, 19 und 20 Jahren griffen zwei Männer im Alter von 42 und 74 Jahren an und verletzten diese leicht. Warum es zu dem Übergriff kam, ist bislang unklar. Die Angreifer flüchteten nach der Tat zunächst, konnten bei der anschließenden Fahndung aber kontrolliert werden. Sie waren erheblich alkoholisiert. Zur Feststellung der Schuldfähigkeit wurden ihnen in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

