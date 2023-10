POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 29.09.2023, 14:30 Uhr bis zum 01.10.2023, 14 Uhr, brachen Unbekannte in einen geparkten Transporter in der Hauptstraße ein. Aus dem Transporter wurde eine Bohrmaschine gestohlen. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 ...

