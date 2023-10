Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Mundenheim) - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Samstag, den 30.09.2023, gegen 20:30 Uhr, befuhr eine 38-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw die Bayreuther Straße in Richtung Bruchwiesenstraße. An der Kreuzung Bayreuther Straße / Bruchwiesenstraße wollte die Frau nach rechts in die Bruchwiesenstraße abbiegen. Hierbei übersah die Frau einen 47-jährigen Fahrradfahrer aus Ludwigshafen, welcher verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung den Radweg neben der Bruchwiesenstraße (aus Richtung Raschigstraße kommend) befuhr. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der Fahrradfahrer zog sich eine Verletzung am linken Bein zu, welche vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde. Des Weiteren war der Vorderreifen und die Felge am Fahrrad beschädigt. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Schaden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, die Radwege nur in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu befahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell