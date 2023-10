Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Mitte und Gartenstadt)- Erneut mehrere Verkehrsunfallfluchten

Ludwigshafen-Mitte und Gartenstadt (ots)

Vorfall 1:

In der Zeit von Freitag, den 29.09.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, den 30.09.2023, 08:00 Uhr parkte das Fahrzeug (Pkw der Marke Opel, Typ Insignia, Farbe: Grau) des Geschädigten aus Ludwigshafen in der Thüringer Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem genannten Fahrzeug und es entstand Sachschaden (Streifschaden an der Fahrertür).

Vorfall 2:

Am Samstag, den 30.09.2023, zwischen 09:30 Uhr und 16:00 Uhr parkte das Fahrzeug des Geschädigten aus Ludwigshafen (Pkw der Marke VW, Typ Golf, Farbe: Weiß) in der Schulstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem genannten Fahrzeug und es entstand Sachschaden (Streifschaden am Frontstoßfänger).

Vorfall 3:

In der Zeit von Freitag, den 29.09.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, den 30.09.2023, 11:30 Uhr parkte das Fahrzeug des Geschädigten aus Ludwigshafen (Pkw der Marke Mercedes-Benz, Typ C-Klasse, Farbe: Schwarz) im Ligustergang. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren das genannte Fahrzeug und es entstand Sachschaden (Streifschaden am linken hinteren Stoßfänger).

In allen Fällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern und ihre Personalienfeststellung zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

